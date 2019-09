Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, sustine ca majorarea punctului de pensie este un act de dreptate, tinand sa mentioneze ca pensionarii primesc ceea ce merita, "niciun leu in plus sau in minus".





"Majorarea punctului de pensie este un act de dreptate. (...) Acest guvern a reparat niste nedreptati pentru ca trebuie sa ne uitam in urma si sa ne gandim de unde am plecat si de unde am luat tara asta cand am promis sa guvernam si ce am promis la oameni si ce au crezut oamenii despre noi. Ne-am saturat in fiecare an sa auzim acelasi lucru: 'nu o sa faceti, mintiti lumea, nu sunt bani, nu se poate'. Iata ca se poate, iata ca prin munca serioasa si prin responsabilitate se poate. Noi reparam acum. Va dam ceea ce dumneavoastra meritati, niciun leu in plus sau in minus. Este munca dumneavoastra. Noi nu facem altceva decat sa venim si sa o rasplatim, cu speranta ca desigur unii dintre cei care afara urla si injura vor gasi resurse si intelepciune sa ne dea si noua pensia.

L-am auzit pe Eugen (Teodorovici n.red.) cu ingrijorari, zile la rand discutand cu doamna prim-ministru. Abia acum vine greul. Abia de acum trebuie sa stim sa guvernam tara asta, ca masurile le-am luat, important este sa si sustii. Pentru ca nu este de ajuns sa le dai astazi pe 1 septembrie oamenilor ce li se cuvine, trebuie sa poti sa dai lucrul acesta si din ianuarie, si din 2020 si din 2021. Va intreb: pe mainile cui sa dam tara asta? Unora care spun: 'ia sa plecati voi, nu sa venim noi'? Bine, plecam, si? 'Pai, noi nu am vrea sa intram la guvernare'. Si va intreb : cui sa dam tara asta? Nu e de ajuns ca de doi ani si jumatate guvernam sub asediu. Nu a fost o zi de liniste pentru romani, pe un program pe care dumneavoastra l-ati votat.

Nu plecam niciunde, pentru ca nu avem de ce. Nu doar ca nu plecam niciunde, dar mergem inainte cu fruntea sus, ca nu ne e rusine de niciuna dintre masurile pe care le-am luat pentru romani si nu ne e rusine de niciuna dintre masurile pe care le vom lua de acum inainte. Vedeti garantul ca lucrurile acestea se intampla, prim-ministrul de 7 - 8 luni este garantul ca lucrurile acestea se intampla si sta in picioare impotriva tuturor loviturilor, si sta in continuare pe drumul pe care l-am ales, sacrificand poate familia, poate linistea casei, poate sanatate", a declarat Fifor, citat de antena3.ro.