Daca nu trece remanierea, Guvernul ramane in forma veche, deci acest lucru nu presupune schimbarea Executivului, a afirmat sambata premierul Viorica Dancila.



"Daca nu trece remanierea, ramane Guvernul in forma veche. Deci acest lucru nu presupune schimbarea Guvernului. Majoritatea din Parlament nu mai este reprezentata atunci cand trece o motiune de cenzura, pentru ca s-ar putea ca dintre ministrii pe care eu ii propun, unii sa nu fie de acord cu aceste nominalizari ale mele. Dar, atunci cand trece o motiune de cenzura inseamna intr-adevar ca nu mai avem o majoritate in Parlament si atunci trebuie sa iesim de la guvernare", a explicat premierul.

Viorica Dancila a adaugat ca inca nu s-a stabilit o data la care Guvernul sa mearga in Parlament pentru un vot de incredere si nici daca vor fi aceiasi ministri, scrie Agerpres.

"Sa vedem, nu ne-am fixat inca o data, vom vedea daca mergem cu aceiasi ministri, daca ii schimbam. Deocamdata suntem preocupati de guvernare si de masurile pe care le luam. Dincolo de cifre si dincolo de schimbarile pe care vrem sa le facem, importanti sunt oamenii care au asteptari de la noi. Colegii in sedinta CEx de astazi au spus ca nu este o graba sa venim in Parlament cu aceasta remaniere. (...) Trimitem o nominalizare, presedintele nu o accepta, venim din nou cu un interimar", a precizat premierul.

Intrebata cum functioneaza un guvern de interimari, Dancila a spus: "Foarte bine! Si rezultatele se vad. Eu am vazut ca acest Guvern functioneaza foarte bine, are a doua cea mai mare crestere economica din Europa, ca ratingul pe tara este unul de stabilitate. Am vazut ca pe 1 septembrie crestem punctul de pensie si crestem indemnizatia minima. Acestea sunt lucrurile care conteaza. Oamenii la asta se uita, la ce faci pentru ei, nu ca schimbi o persoana cu cealalta, rezultatul conteaza. (...) Trebuie sa-l intrebati pe presedinte de ce vrea sa blocheze Guvernul, de ce vrea ca oamenii sa nu-si mai ia salariile, ca pensionarii ca nu-si mai primeasca pensiile, de ce vrea sa blocheze Romania efectiv", a aratat liderul PSD.

Premierul a mentionat ca, deocamdata, nu s-a luat in cadrul CExN o decizie referitoare la remanierea guvernamentala.

"Am discutat despre activitatea ministrilor, nu am luat o decizie, pentru ca o decizie referitoare la noua formula guvernamentala o sa o avem in perioada urmatoare, pentru ca vrem o sedinta in care sa discutam numai despre acest lucru. (...) Exista asteptari, nu as putea spune nemultumiri, asteptari privind masurile pe care trebuie sa le luam in diferite ministere legate de descentralizare, de activitatea din cadrul ministerelor, de avizele care trebuie luate cat mai repede. (...) Nu am discutat despre Ministerul Justitiei, vedem in perioada urmatoare cu ce nominalizari venim pentru acest minister", a mai spus Dancila.