''Legat de afirmatia presedintelui Romaniei ca acest Guvern este corupt, vom actiona in judecata pentru ca, asa cum am spus, este foarte usor sa lipesti etichete, dar aceste etichete trebuie sa aiba un fundament. Nu am avut niciodata probleme de coruptie, ba dimpotriva, am fost unul dintre luptatorii pentru statul de drept, dar si pentru respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor", a declarat Dancila la finalul CExN.

Conform surselor citate, plangerea ar urma sa fie depusa luni, iar decizia ar fi fost votata in unanimitate in cadrul CEx. Demersul este unul politic, avand in vedere ca seful statului are imunitate in cadrul mandatului, exceptie facand doar inalta tradare.

In egala masura, tot in unamimitate, s-a decis in cadul sedintei de la Mamaia sesizarea Curtii Constitutionale, in cazul in care Iohannis nu va numi ministri interimari propusi, Viorica Dancila propunandu-si ca la inceputul saptamanii sa il sune pe presedinte.

In privinta succesorului la sefia Senatului, in locul liderului ALDE, Calin Popescu Tariceanu, nu s-ar fi luat nicio decizie momentan, aceasta fiind amanata, intrucat ar fi multi doritori pentru acest post.

Saptamana aceasta, sefa Executivului i-a solicitat lui Iohannis sa prezinte "probe" in sustinerea afirmatiei ca Guvernul pe care-l conduce este corupt: "Este de-a dreptul revoltator faptul ca domnul Iohannis rosteste de la tribuna oficiala a Administratiei Prezidentiale expresia: 'Guvern corupt'. Il somez pe candidatul Klaus Iohannis sa prezinte de urgenta probe pentru aceasta afirmatie care dauneaza profund imaginii Romaniei. Ii asigur pe toti romanii ca in ceea ce ma priveste nu a existat niciun act de coruptie si nicio problema de ordin juridic care sa umbreasca activitatea mea. Domnul Iohannis isi vinde sloganul, insa, in realitate nu-si doreste niciun Guvern normal, niciun Parlament normal si nicio societate normala".

Declaratiile lui Iohannis

"In primul rand, nu accept nicio propunere de remaniere din partea acestui guvern, nu doar pentru ca acest guvern si-a schimbat componenta politica, ci pentru ca propunerile sunt pur si simplu inacceptabile. Resping in integralitate remanierea propusa de premier

Degringolada de la nivelul guvernarii, care s-a accentuat in aceste zile, confirma dispretul cu care PSD si ALDE continua sa-i trateze pe romani. Propriile lor interese sunt, din nou, mai presus de interesele cetateanului si de guvernarea acestei tari pentru oameni. Nu ar trebui sa fie, insa, nicio surpriza pentru nimeni. Dimpotriva, este rezultatul firesc a doi ani si jumatate de guvernare haotica, incompetenta si corupta", a declarat Iohannis.