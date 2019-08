Omul de afaceri Viorel Catarama a fost desemnta candidatul Dreptei Liberale la functia de presedinte al Romaniei la alegerile ce urmeaza sa aiba loc in luna noiembrie.



Candidatura sa a fost validata in cadrul primului Congres al Dreptei Liberale, ce a fost organizat in municipiul Botosani.

Cei 400 de delagti l-au sustinut, prin vot deschis, in unanimitate pe Viorel Catarama.

"Trebuie si in Romania sa termina odata cu discutiile nesfarsite ca presedintele nu poate sa faca nimic, ca presedintele este notar. Nu e adevarat. Presedintele are toate mijloacele si armele necesare sa puna in aplicare vointa poporului roman", a declarat el, citat de jurnalul.ro.

Candidatura sa urmeaza sa aiba loc sub sloganul "Siguranta si prosperitate".

Totodata, Catarama a fost ales si presedinte al partidului Dreapta Liberala.