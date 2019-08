Primarul Capitalei, Gabriela Firea, este de parre ca se pot gasi solutii constructive chiar si printre adversarii politici, numai ca, fata de PSD, "este un joc toxic, cu bataie lunga".



"Eu cred ca si domnul Victor Ponta, pentru ca a fost premier, fost presedinte al PSD, este un om responsabil. Sunt convinsa ca nu isi doreste ca Romania sa intre intr-o criza. Sunt constienta ca are multa experienta si la guvernare, stie ce ar insemna ca Romania sa fie condusa de un Cabinet demisionar sau un Cabinet intr-o criza acuta. Am citit si declaratiile domniei sale. Nu merg pe ideea unui scenariu distructiv. Cred ca se pot gasi solutii constructive chiar si printre adversarii nostri politici din acest moment.

O tara care trebuie guvernata dupa toate legile democratiei trebuie sa aiba institutii functionale - presedinte, Parlament, premier si in jos - ministri, primari, presedinti de consilii judetene. Nu putem sa avem un vid guvernamental in acest moment. Tara aceasta nu isi poate permite niciun vid legislativ, niciun vid executiv. Cred ca se pot gasi inca solutii pentru a depasi aceasta situatie. (...) Au fost negocieri intre PSD, ALDE, au fost discutii si cu PRO Romania. Daca nu s-a ajuns la o intelegere comuna, nu cred ca erau la acel moment variante. (...) Pentru ca imi este foarte draga sufletului si o apreciez pe atleta Gabi Szabo, fac o comparatie cu lumea sportului: Eu nu vad vreo Gabi Szabo a politicii romanesti care sa alerge pe pista politica pentru a ajunge la guvernare. Mie mi se pare ca se creeaza doar contexte nefericite din punct de vedere politic pentru PSD, astfel incat PSD sa piarda atat ca partid si sa avem in continuare dificultati la guvernare si in Parlament, iar candidatul nostru sa fie intr-o pozitie incomoda in campania prezidentiala. (...) Este un joc toxic fata de PSD, cu bataie lunga", a mentionat Firea, citata de jurnalul.ro.