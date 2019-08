Andrei Caramitru, membru USR, sustine ca pana la acest moment nimeni nu a venit cu nimic concret, in legatura cu situatia sa financiara sau cu vreun "matrapazlac".



"Imi incep weekend-ul cu un mare zambet pe fata. Dupa o saptamana interesanta.

Am lansat un concurs pentru 50’000 EUR daca cineva gaseste despre mine cea mai mica umbra financiara, cel mai mic matrapazlac. Pana acum nu ati venit cu nimic fratilor???

Am promis un bax de bere oricui demonstreaza ca am avut puncte de vedere “extremiste”, non-democratice, problematice. Pai pana acum nu ati gasit nimic fratilor ???

I-am scris cu drag si respect lui Moise Guran (care a cerut public sa fiu dat afara din USR, eventual poate batut cu pietre in strada ca in evul mediu) ca il Invit la un pranz sau ma poate invita chiar el in emisiune - ca macar sa discutam un pic ca nu prea l-am inteles. Pai Moise chiar asa - e frumos sa nu raspunzi? Eu inca astept.

Pai ce ne facem fratilor? Chiar asa de putine argumente si atata de putin curaj aveti? Chiar nu v-ati prins inca ca nu sunt deloc la fel ca toti caraghiosii si fricosii pe care i-ati speriat in trecut?

Deci, deocamdata am ramas cu banii, cu berea, si probabil la un pranz voi merge cu altcineva un pic mai simpatic", a scris Caramitru pe Facebook.