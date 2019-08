Primarul Capitalei, Gabriela Fireal, sustine ca nu intelege "nici chiar din punct de vedere tactic, de ce e mai valoros domnul Diaconu decat domnul Tariceanu".



"Regret faptul ca s-a ajuns la acest moment foarte greu. Poate se mai gaseau solutii. Nu am inteles pana la urma, nici chiar din punct de vedere tactic, de ce e mai valoros domnul Diaconu decat domnul Tariceanu. Eu il stimez pe domnul Tariceanu, nu am ascuns niciodata. Intelegeam ca se destrama alianta noastra, daca domnul presedinte Tariceanu ar fi candidat in continuare si PSD isi mentinea candidatura doamnei premier. Dar asa, nici domnul Tariceanu nu mai candideaza.

Din punctul meu de vedere il apreciez foarte mult pe domnul Diaconu ca actor, dar ca om politic domnul Tariceanu - ca sa citez pe cineva - 'domnul Tariceanu este cu 10 etaje mai sus'. Nu inteleg de ce s-a ajuns pana la urma la aceasta strategie politica, dar cu siguranta dumnealor stiu mai bine. (...) Declaratia este personala, nu ca vicepresedinte PSD. E doar o mirare ca s-a ajuns la aceasta strategie politica", a declarat Firea, citata de jurnalul.ro.