Raluca Turcan atrage atentia asupra datelor publicate de INS, care ar arata ca proape 250 000 de romani, majoritatea la varsta maximei productivitati, au plecat din tara anul trecut.



"Aproape un sfert de milion de romani, alungati din tara intr-un singur an de o guvernare preocupata doar de bunastarea coruptilor!

Cifrele date recent de INS sunt cea mai clara dovada a ”eficientei” despre care se tot lauda doamna Dancila. Aproape 250 000 de romani, majoritatea la varsta maximei productivitati, au plecat din tara anul trecut. Impreuna cu ei, cel mai mare numar de copii si tineri care au emigrat in ultimii 9 ani din Romania!

Nu sunt doar cifre, este realitatea dureroasa a guvernarii PSD din ultimii ani. O guvernare care a luptat in fiecare zi pentru propria bunastare si impotriva romanilor:



Din 2012, Romania a fost indatorata cu peste 120 miliarde lei, iar acesti bani nu se regasesc in proiecte de dezvoltare;



In 2018, romanii au platit 12,3 miliarde lei dobanzi pentru imprumuturi, bani cu care s-ar fi putut face 750 km de autostrada sau cele 8 spitale regionale de urgenta! In primele 7 luni din 2019, s-au platit 8,3 miliarde lei pentru dobanzi, bani care ar fi putut fi folositi pentru infrastructura scolilor;



Pentru 9 miliarde de euro din fondurile europene, guvernul PSD nici macar nu s-a deranjat sa depuna vreun proiect. Au fost pierdute miliarde de euro, bani gratuiti din fondurile structurale, pentru ca lor, guvernantilor PSD – ALDE, nu le iesea nimic de pe urma acestor bani! Romanii ar fi putut avea investitii in sanatate, educatie si infrastructura;



De 3 ani de zile, Romania este campioana in Uniunea Europeana la cresterea preturilor. Cresterea de salarii cu care se tot lauda doamna Dancila este o pacaleala, romanii au salarii mai mari, dar cumpara mai putin;



4 ministri PSD au ”muncit” sa aduca educatia in groapa! Avem cele mai slabe rezultate din ultimii ani la orice fel de examene: bacalaureat, evaluare nationala, titularizare. Nu este de mirare ca mare parte din cei 250 000 de romani sunt familii tinere cu copii pe care nu ii vor educati in Romania;



Conditiile din spitalele romanesti si intregul sistem sanitar manageriat de PSD nenorocesc sanatatea si viata oamenilor. Romania va deveni in curand o tara fara medici. In anul 2018, 6 medici pe zi au parasit Romania;



Institutiile menite sa apere cetatenii sunt profund viciate de incompetenta si nepotism, in timp ce infractori periculosi sunt trimisi inapoi in societate, prin recursul compensatoriu.

In aceste conditii, datele furnizate de INS nu ne mai mira. Romanii au plecat din tara in cautarea unei societati normale, pentru ca cea de acasa era profund viciata de politica PSD. Doamna Dancila ar trebui sa iasa din basmele in care traieste si sa isi asume realitatea!", a scris Turcan pe Facebook.