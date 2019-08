La inceputul Comitetului Executiv National al PSD, premierul Viorica Dacila a anuntat ca nu intentioneaza sa isi depune demisia si ca PSD nu iese de la guvernare.



"Stiti foarte bine care este situatia actuala. Am desemnat cinci ministri din partea PSD, presedintele Romaniei i-a respins, a iesit ALDE de la guvernare, am desemnat pe portofoliile ALDE trei interimari, nu avem inca niciun raspuns din partea presedintelui Romaniei. Trebuie sa analizam aceasta situatie. Suntem optimisti, ce nu te omoara, te intareste, iar PSD a trecut intotdeauna cu bine peste situatiile dificile. Cert este ca nu vom iesi de la guvernare, am spus si ieri, nu-mi voi da demisia. Trebuie ca opozitia sa-si stranga membrii din Parlament, astfel incat sa treaca o motiune de cenzura. Avem 45 de zile pentru a merge in Parlament, nu ne grabim, vedem ce hotarari vom lua in perioada imediat urmatoare, nu avem motive de ingrijorare.

Eu cred ca asta trebuie sa fie abordarea, eu sunt un om puternic si cred ca in jurul meu am oameni foarte puternici care nu vor ezita nicio clipa. Cei care ezita, cei care cred ca nu pot sa se ocupe de aceasta campanie sa-i lase pe altii care pot sa duca aceasta campanie pentru ca acum nu vorbim de candidatul la prezidentiale, vorbim despre soarta partidului, vorbim despre procentul pe care acest partid il va avea la alegerile prezidentiale si care cu siguranta ca va influenta alegerile locale si parlamentare. Vom vorbi despre organizare, despre stadiul in care suntem cu strangerea de semnaturi, de problemele care exista in fiecare judet si bineinteles de problemele guvernamentale. La acest subiect vreau sa ascult opinia colegilor din fiecare judet", a mentionat Dancila, citata de jurnalul.ro.