Presedintele USR, Dan Barna, aflat la Galati, sustine ca santierul naval Damen "este unul dintre exemplele ca se poate ca o industrie strategica sa faca performanta la cel mai inalt nivel si la noi in tara", mentionand ca daca la conducere ar fi oameni competenti, "Romania poate fi o tara in care sa ne gasim fericirea".



"Santierul naval Damen din Galati este unul dintre exemplele ca se poate ca o industrie strategica sa faca performanta la cel mai inalt nivel si la noi in tara. Modul in care functioneaza si investesc in angajati este dovada faptului ca si Romania are industrie de top, a carei munca este apreciata peste tot in lume. Am discutat cu multi muncitori si ingineri care sunt mandri ca rezultatul muncii lor ajunge pe toate marile si oceanele din lume, fie sa transporte marfuri ori sa salveze vieti.

Nu doar in santierul naval, ci si in alte companii vizitate de-a lungul acestor zile, cei cu care am discutat mi-au vorbit despre lipsa fortei de munca calificata in Romania, gasesc cu greu tineri pe care sa-i poata forma si include pe piata muncii ulterior. Atat la Damen, cat si la o companie din industria metalurgica din Braila, angajatorii investesc in invatamantul dual si sustin formarea profesionala a tinerilor in domeniile de referinta.

Am convingerea ca scolile profesionale pot produce specialistii de care Romania are tot mai multa nevoie daca se face legatura intre invatamantul profesional si industria tarii. Scolile profesionale au fost ignorate complet. In doar trei ani de guvernare PSD-ALDE am avut sapte ministri la Educatie, iar rezultatul arata multa incompetenta, ignoranta si un total dispret fata de nevoile elevilor si ale studentilor, iar de orientare profesionala nici nu mai poate fi vorba. O conducere si o guvernare USR PLUS va sustine introducerea parcursului profesional prin care formarea elevilor din invatamantul profesional sa poata fi facuta si in cadrul firmelor private de profil.

Daca economia functioneaza astazi, lucrul acesta li se datoreaza antreprenorilor si celor care sustin economia prin propriile investitii in educatia tinerilor. Inca un exemplu ca vechea clasa politica si-a terminat combustibilul. Cred ca Romania poate fi o tara in care sa ne gasim fericirea daca la conducere avem oameni competenti", a scris Dan Barna pe Facebook.