Premierul Viorica Dancila aminteste ca este de 23 de ani in PSD, fiind profund atasata organizatiei de femei pe care am condus-o multi ani.



"Sunt de 23 de ani in acest partid, insa am ramas mereu profund atasata organizatiei de femei pe care am condus-o multi ani. Am intalnit aici femei extraordinare: mame care au inteles sa se implice in politica pentru viitorul copiilor lor, femei de succes, cu cariere, care au inteles ca societatea are nevoie de cunostintele si expertiza lor, tinere care si-au dorit sa traiasca mai bine decat au facut-o parintii lor si au stiut ca nimic nu vine usor daca nu muncesti. Am intalnit doamne in varsta care stiu mai bine decat oricine cum a tranzitat societatea noastra ultimii 30 de ani si au ce ne invata despre cum e sa fii femeie in Romania.

Am invatat, in timp, de la fiecare. Iar astazi sunt aici ca sa duc lupta mai departe! Avem nevoie de continuitate in proiectele noastre. Avem nevoie sa crestem, sa construim, sa educam, sa punem baze pentru viitor", a scris Viorica Dancila pe Facebook.