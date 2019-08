"Romania are nevoie de pace, Romania are nevoie de echilibru, Romania nu mai are nevoie de divizare, de violenta, de ura, de cuvinte urate. Nu asta este poporul roman. Am intrat si vedeam sapte, opt persoane cum jigneau si tipau si atunci ma gandeam: ce zic cetatenii din Constanta, ce zic cetatenii din judet despre manifestarea, despre modul de a se manifesta al acestor oameni? Aici in Constanta sunt oameni onesti, sunt oameni respectati, sunt oameni care respecta pentru ca stiu ca respectul impune respect. Oare astfel de manifestari ne reprezinta pe noi, romanii? Oare circul tine de cald pentru Romania?

Nu o sa le raspund niciodata pentru ca noi nu putem fi asa, noi credem ca intr-o lupta politica, noi credem ca in discutiile cu cetatenii, trebuie sa venim cu argumente si cu proiecte, nu cu jigniri, noi credem ca asta face diferenta intre noi si cei care vor sa vina la conducerea acestei tari. Noi respectam oamenii, ii respectam pe toti romanii, indiferent de optiunea lor politica pentru ca ne dam seama ca Romania este puternica si romanii sunt puternici doar daca sunt uniti si nu dezbinati", a declarat Dancila, citata de adevarul.ro.