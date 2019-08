Sectia pentru judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii face cateva precizari in scopul lamurii opiniei publice cu privire la afirmatiile cuprinse in comunicatul Administratiei Prezidentiale cu privire la r espingerea judecatorului Dana Girbovan in functie de ministru al Justitiei.

Redam comunicatul integral al CSM:

"Pentru corecta informare a opiniei publice, Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii formuleaza urmatoarele precizari in vederea lamurii problemei incompatibilitatii cu functia de judecator si a momentului in care aceasta apare.

Recomandarile Comisiei de la Venetia, la care face trimitere Presedintele Klaus Iohannis, se refera la legislatia statului Kyrgyzstan care reglementa candidatura unui magistrat intr-o functie politica electiva, ce presupune ca judecatorul sa isi faca campanie electorala.

Mai mult, in textul legislativ analizat de Comisia de la Venetia, se prevede ca judecatorul este numit din nou in functie dupa ce starea de incompatibilitate dispare, fara ca acest fapt sa afecteze independenta sa ulterioara.

Daca depasim standardele din Kyrgyzstan si ne raportam la cele ale statelor Uniunii Europene, se constata ca sunt state membre ce permit, in mod explicit, cumulul functiei de judecator cu cea de ministru, prin derogare de la regimul incompatibilitatilor. Ratiunea acestei derogari porneste de la nevoia de a asigura bunul mers al justitiei, prin folosirea experientei deosebite a magistratilor, ce cunosc, in mod direct, realist si profund, problemele sistemului.

Spre exemplu, ministrul justitiei din Portugalia este, in prezent, un magistrat de cariera. La scurt timp dupa ce a fost numita in functia de ministru al justitiei, aceasta a fost numita judecator la curtea suprema din Portugalia, urmand a functiona la aceasta instanta dupa expirarea mandatului.

Reglementari sau situatii similare se regasesc in Spania si Italia, unde judecatorii sau procurorii ce ocupa functia de ministru al justitiei sunt suspendati din magistratura pe aceasta perioada.

Ca atare, reglementarea incompatibilitatii dintre functia de judecator si cea de ministru al justitiei tine de optiunea legiuitorului national, nu de standarde fixate de Comisia de la Venetia.

In ceea ce priveste legislatia romana, prin Decizia nr. 45/2018, Curtea Constitutionala a aratat ca functia de judecator sau procuror este incompatibila cu orice alta functie de demnitate publica, iar aceasta incompatibilitate subzista chiar in ipoteza suspendarii din functie a acestuia.

Niciun considerent din decizia Curtii Constitutionale, insa, nu poate conduce la concluzia ca acceptarea, de catre un judecator, sa fie propus pentru numirea in functia de ministru al justitiei implica, de plano, o activitate cu caracter politic. O astfel de concluzie poate fi trasa doar in cazul interpretarii deciziei Curtii Constitutionale intr-o modalitate distorsionata si contrara rationamentului juridic cuprins in considerentele acesteia.

In ceea ce priveste incompatibilitatea propriu-zisa, aceasta apare doar in momentul in care doua functii sunt detinute simultan, ceea ce nu este cazul in momentul acceptarii unei propuneri de numire in functie.

Analiza textelor legale si interpretarea lor, in litera si spiritul acestor prevederi, pe langa serioase cunostinte juridice, implica rigoare si interpretarea acestora in concordanta cu scopul pentru care au fost edictate. Atunci cand se pune in discutie, in mod concret, statutul unui judecator, aceasta analiza trebuie efectuata total independent, fara interese politice sau de alta natura.

Din acest motiv, toate chestiunile ce privesc statutul judecatorilor, inclusiv regimul incompatibilitatilor, sunt de competenta exclusiva a Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, si nu a Presedintelui Romaniei.

Transmiterea de catre Presedintele Romaniei Klaus Iohannis, in termeni categorici, a unor directive catre Sectia pentru judecatori, despre cum trebuie sa interpreteze si sa aplice normele privind statutul judecatorilor este inacceptabila.

Sectia pentru judecatori nu accepta ordine de la nicio alta putere in stat, cu atat mai mult de la un presedinte aflat in campanie, care doreste sa atraga justitia in batalia politica.

Asiguram cetatenii Romaniei ca Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii va face tot ceea ce este necesar pentru a apara independenta puterii judecatoresti de orice fel de presiuni si imixtiuni, indiferent de persoana care le exercita.

De asemenea, date fiind prerogativele conferite constitutional, Sectia pentru judecatori va actiona, ferm si fara nicio ezitare, pentru a nu permite ca justitia sa fie folosita in confruntarea electorala, sprijinind, in schimb, toate actiunile ce au ca scop cresterea calitatii actului de justitie si a independentei acestuia, in interesul milioanelor de cetateni, beneficiari ai actului de justitie".