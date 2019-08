Liderul Pro Romania, Victor Ponta, este de parere ca Viorica Dancila si-a gresit meseria.

"Viorica, fara suparare, nu sunt sigur de mine, dar de tine sunt foarte sigur - tu chiar ti-ai gresit meseria!!! Si ne costa pe toti foarte mult ! Ce treaba ai tu cu functia de Prim Ministru (in afara de prostia lui Liviu care a crezut ca fraierul ca tu nu il tradezi)? Dar cu functia de Presedinte? Dar cu aceea de presedinte al PSD? Stiu - o sa-mi spui ca nici cu functia de europarlamentar nu aveai absolut nicio treaba - si ca eu te-am pus acolo ! Scuze - am gresit atunci!

Sigur ca «armetica» e dificila - si 29 de parlamentari lipsa nu te fac asa sigura ca lipsesc!

Viorica - de ce nu te ocupi tu de lucrurile la care te pricepi! Ah - chiar! La ce te pricepi tu? Ce meserie ai ca eu te stiu doar ca lucrai la Dragnea la PSD Teleorman - da, la Dragnea care acum sta in celula si tu stai pe locul lui! Tu ai o meserie? Predai vreo materie la Liceul din Videle? Ce materie? Scuze ca am pus atatea intrebari - nu am vrut sa te naucesc! Sunt sigur ca sunt Mihai si Eugen langa tine sa te ajute cu raspunsurile!", a scris liderul Pro Romania pe Facebook.