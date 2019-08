Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, mentioneaza ca premierul Viorica Dancila are in plan lansarea unui program privind cresterea natalitatii.



"Doamna prim-ministru vrea sa faca mai multe proiecte frumoase, unul dintre ele se refera la cresterea natalitatii. Si foarte multe masuri chiar frumoase, chiar de suflet, am auzit, nu sunt convins, nu am auzit din partea Domniei Sale ca as fi cel care se ocupa de acest program.

Este un program care va fi lansat foarte curand, foarte multe masuri, pe toate zonele, nu doar de fiscalitate, pe toate zonele, pentru ca familiile tinere sa fie incurajate sa aiba copii, pentru ca am vazut ca si pe agenda aveti un subiect legat de populatia Romaniei, situatia demografica si restul. Si daca nu actionam astazi, cu efecte in anii care urmeaza, vom avea de suferit ca natie", a spus Teodorovici, citat de hotnews.ro.