Ministrul Eugen Teodorovici si-a exprimat dorinta de a candida pentru presedintia Organizatiei de Femei PSD.



"Va spun ca barbat, am spus si o sa spun in continuare si nu imi retrag dorinta aceasta de a depune dosarul atunci cand se fac alegeri pentru organizatia de femei PSD, pentru ca vreau sa devin presedintele organizatiei. Eu o sa candidez sigur.

Vorbea Rovana de egalitatea de gen. N-o sa ma auziti niciodata spunand acest lucru. Eu o sa ma lupt pentru a schimba mentalitatea barbatilor cu adevarat. Acolo e problema. Nu numar egal femei-barbati, ci felul in care barbatii va simt aproape si va respecta ca pe un semen, ca pe ei insisi. Sa nu picati in aceasta capcana politica. Eram in ieri in Arges si in discutie cu un primar foarte ferm pe pozitie, vehement. Astia sunt barbatii care iubesc femeile cel mai mult. Astia care se dau pe langa si incearca sa va cucereasca si sa va foloseasca uneori. Pentru ca stim cu totii ca femeia te ridica, femeia te coboara. Asta nu inseamna ca un numar mai mare iti da mai multe sanse", a spus Teodorovici, citat de hotnews.ro.