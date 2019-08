Europarlamentarul Maria Grapini a vorbit, vineri, despre anuntul prim-ministrului Viorica Dancila privind intentia PSD de a ramane la guvernare, mentionand ca stabilitatea si continuitatea sunt necesare, inclusiv in contextul negocierilor privind noul cadru financiar multianual al UE.



"Noi ne-am intalnit ieri si am vorbit multe (la Scoala politica de vara a Organizatiei Femeilor Social Democrate, n.r.). Trebuie sa ii spunem doamnei prim-ministru ce am vorbit. Am vorbit ca erau, asa, voci - cum spunea doamna prim-ministru - "sa plecati de la guvernare". Si eu, in cuvantul meu, ieri, am spus: 'Nu! Pai, cum? Il facem las pe Tariceanu si plecam noi? Nu se poate!' Ma bucur foarte mult ca fara sa comunicam, astazi, doamna prim-ministru a confirmat acest lucru", a spus Grapini, prezenta la Scoala politica de vara a Organizatiei Femeilor Social Democrate, care are loc la Mamaia.

Ea a subliniat ca Romania a dovedit in perioada in care a exercitat Presedintia Consiliului UE ca este un membru al Uniunii Europene "extrem de tehnic si bine pregatit". Totodata, a precizat ca tara noastra are nevoie de stabilitate in perioada urmatoare.

"Urmeaza impartirea bugetului pe noul cadru financiar, avem nevoie de ministri care nu trebuie sa caute dosarele vreo trei luni, sa le gaseasca. Avem nevoie de acest guvern sa duca pana la capat guvernarea. Pentru ca am tot respectul fata de presa, dar a fost foarte multa manipulare in presa, in campania pentru europarlamentare: ca PSD vrea sa scoata Romania din UE. Fals! Pentru ca eurodeputatii din grupul social-democrat, in perioada in care a fost condusa delegatia de doamna prim-ministru, dupa care de domnul Dan Nica, au avut cele mai multe amendamente si cea mai mare sustinere pentru viitorul Uniunii Europene. Si lucrurile acestea le pot vedea cetatenii, pentru ca sunt publice pe paginile Parlamentului European", a precizat Grapini.

De asemenea, a apreciat ca este posibil ca Romania sa fie condusa de un guvern minoritar, scrie Agerpres.

"Avem nevoie de continuitate pentru ca urmeaza nominalizarea comisarilor, impartirea portofoliilor si sedintele cu noua Comisie Europeana. Spuneam ca exista un mare risc, exista acea dorinta de a pune o conditionalitate aiuritoare, aceea legata de statul de drept, daca primim sau nu fonduri. De aceea cred ca trebuie sa continuati sa va asumati, asa cum ati spus, guvernarea. Si, da, poate un guvern minoritar sa conduca, pentru ca sunt multe tari in care au condus guverne minoritare si chiar si in Romania am avut acea perioada. Trebuie sa ne asumam sa le explicam romanilor de ce e nevoie de o politica social-democrata in Romania. Si in lume. Sunt state care au avut alte experiente si s-au intors la politici social-democrate, la politici pentru oameni", a declarat Grapini.