Premierul Viorica Dancila sustine ca PSD nu va pleca de la guvernare, intrucar nu este "partidul razgandacilor".



"Noi suntem PSD, nu partidul razgandacilor. (...) Altora le-a fost teama. Unor barbati, care acum critica PSD si presedintele PSD, le-au tremurat genunchii la prima adiere. Eu am rezistat sapte luni fara sa ma clatin. Altii si-au dat demisia pe Facebook si acum ne dau lectii. Eu am spus categoric 'nu', pentru ca sunt un om responsabil, pentru ca tara are nevoie de responsabilitate, pentru ca nu am vrut sa dezamagesc oamenii care au crezut in noi, pentru ca sunt prima femeie prim-ministru si nu am voie sa gresesc, pentru ca greseala mea se va imputa tuturor femeilor care vor candida de acum incolo.

Voi merge inainte. Nu am dreptul sa cedez, nu am dreptul sa va dezamagesc, nu am dreptul sa dezamagesc romanii care in 2016 au crezut in noi si ne-au dat votul lor. Noi trebuie sa facem tot ceea ce este posibil ca toti cei care ne-au votat sa vina alaturi de noi, sa aratam ca am inteles unde am gresit, poate i-am dezamagit. (...) Dar acum trebuie sa le aratam ca vrem altceva, ca avem proiecte, ca suntem oameni care ii respecta, ca suntem oameni care iubim oamenii si toti cei care ne-au votat in 2016, toti cei care vor sa ne fie alaturi, sunt bine-veniti. Sa deschidem larg portile, sa vina alaturi de PSD cat mai multe persoane, femei, tineri, barbati, seniori pentru ca sunt convinsa ca acest lucru ne va duce la victorie", a mentionat sefa Executivului, citata de bursa.ro.