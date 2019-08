Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca este mai greu pentru femei in politica.



"Pentru o femeie in politica stiti foarte bine ca este mai greu. Intotdeauna, in cazul unei femei, si un cuvant urat, si o porecla, si o ironie se prind mult mai bine. Tot ceea ce este permis unui barbat nu este permis unei femei. Daca un barbat se imbraca gresit, lumea va spune ca poate ca e la moda. Daca un barbat face o eroare gramaticala, se va spune ca era obosit. Dar ia sa vedem ce se intampla cand o femeie este in aceasta situatie.

Cu siguranta vom afla ca s-a imbracat nepotrivit sau prea scump. Cu siguranta se va spune ca a chiulit la orele de gramatica. Cu siguranta se va spune ca este neavenita in acel post. (...) Intotdeauna este mult mai usor sa jignesti o femeie, dar toate aceste sentimente pe care le strangem in inima, de frustrare, cred ca trebuie sa le intoarcem, ca in artele martiale, pe forta adversarului, sa invatam si noi ju jitsu in politica", a declarat Firea, citata de bursa.ro.