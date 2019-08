Kelemen Hunor a fost desemnat, vineri, de catre Consiliul Reprezentantilor Unionali, candidatul celor de la UDMR, pentru alegerile prezidentiale.

Desi este la a treia candidatura la prezidentiale, Kelemen Hunor a fost singura propunere facuta in timpul Consiliului Consultativ.

La alegerile precedente nu a obtinut procentaje foarte mari, in urma voturilor. In 2014 a obtinut 3,47%, iar in 2009, 3.83%, potrivit antena3.ro.