Premierul Viorica Dancila, solicita sprijinul tuturor femeilor din Romania in campania pentru alegerile prezidentiale.



"Cred ca in aceasta campanie femeile trebuie sa fie in primul rand, pentru ca intr-o familie femeile gestioneaza problemele, femeile lupta pentru familie, pentru sot, pentru copii, pentru prieteni, pentru copiii lor. Si in aceasta campanie Romania trebuie tratata ca o familie, in care un presedinte trebuie sa aiba grija de fiecare femeie din Romania, de fiecare copil, sa fie un presedinte care sa empatizeze cu oamenii, sa fie in mijlocul lor, nu doar la alegeri. (...) Cer sprijinul tuturor femeilor din PSD. In Romania, 52% este procentul reprezentat de femei.

Cer suportul femeilor din Romania, cer suportul tuturor colegilor, tuturor celor care mi-au fost alaturi inca de la primele discutii despre candidatura, cer suportul ministrilor din Cabinet care mi-au fost alaturi in orice decizie pe care am luat-o si care si atunci cand au existat controverse au facut scut in jurul meu, pentru ca am stiut sa lucrez in echipa si pentru ca stiu sa lucrez in echipa si pentru ca pentru mine e important fiecare membru al acestui partid, e important fiecare cetatean al acestei tari, si cei care ne-au votat si cei care nu ne-au votat, pentru ca deciziile le luam pentru toti romanii. Si vom lua decizii bune", a spus Dancila, citata de jurnalul.ro.