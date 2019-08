Codrin Stefanescu sustine ca PSD trebuie sa lupte pana la capat pentru a pastra guvernarea, indiferent de tradarile din jur si "racolorile" fostului premier Victor Ponta.



"PSD are obligatia de-a lupta pana la capat pentru a pastra guvernarea! Si partidul unit si nefaramitat! Indiferent de tradarile din jurul nostru si de racolarile lui Ponta! Oamenii care ne-au votat trebuie sa inteleagā cā am dus batalia cu astia panā in ultima secunda. Cu toate conspiratiile lor cu tot! Si am facut,cu totii, tot ceea ce se putea face. Peste toate presiunile sistemului, santajului, dosarele si amenintārile din ultima perioada.

Milioane de romani care ne sustin sunt cu ochii la noi. Si chiar nu trebuie sa-i dezamagim definitiv!", a scris Stefanescu pe Facebook.