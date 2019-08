Europarlamentarul Rovana Plumb sustine ca PSD creste in sondaje, fapt ce ii sperie pe adversarii politici.





"Guvernul PSD a schimbat in bine imaginea Romaniei. Suntem a doua tara din Europa la nivel de crestere economica, iar aceste performante sunt recunoscute la cel mai inalt nivel, chiar de presedintele SUA. PSD este partidul aflat acum in crestere in sondaje si acest lucru ii sperie pe adversarii nostri politici. De aceea ne ataca pe toate fronturile, incearca sa ne dezbine si sa ne slabeasca. Dar noi ramanem uniti si vom reusi. Singura arma a adversarilor nostri sunt jignirile. Noi nu acceptam un astfel de comportament, nu acceptam nici sa ni se dea lectii de catre cei care au muncit in cinci ani cat munceste un roman obisnuit in cinci zile lucratoare. (...) Avem nevoie de un lider care are dialog cu toti romanii, la ei acasa. Si acest lider este Viorica Dancila.

Romania trebuie sa continue progresele facute pe aceasta linie. Si chiar acum pregatim o serie de masuri care sa ajute la combaterea discriminarii de gen. Pentru ca este important sa stim ca noi avem puterea si putem schimba lucrurile in bine, cum am facut de cand suntem impreuna in aceasta organizatie. Romania are inca deficite in ce priveste egalitatea de gen si violenta domestica. Vrem sa construim impreuna o tara in care fiecare femeie sa fie in siguranta: acasa, pe strada, la locul de munca. In care fiecare femeie sa aiba sanse egale de reusita", a declarat Rovana Plumb, citata de romanialibera.ro.