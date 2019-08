Presedintele USR Dan Barna a declarat ca USR poate intra la guvernare doar daca exista o majoritate parlamentara care sa faca posibile reformele de care Romania are nevoie.



"«Nu avem cum sa credem ca am putea face reforme alaturi de oamenii care au fost langa Liviu Dragnea si PSD in cei trei ani care aproape ne-au scos din Europa. Avem nevoie de un acord politic al tuturor partidelor parlamentare si al presedintelui Iohannis pentru organizarea de alegeri anticipate care sa dea nastere unei astfel de majoritati, pentru ca in actuala configuratie parlamentara ea nu exista», a explicat presedintele USR.

Dan Barna a anuntat ca USR va sustine motiunea de cenzura si va participa la discutii pentru a gasi cea mai buna solutie a unei guvernari sa asigure perioada aceasta de interimat care sa ne duca la alegeri anticipate. Dar in contextul actual, USR nu va participa cu ministri intr-un guvern de tranzitie.

«Suntem pregatiti sa oferim sustinere conditionata in Parlament. Asta a fost pozitia USR de la inceputul acestei crize politice si aceasta este pozitia pe care am declarat-o astazi de la Tulcea», a conchis Dan Barna", potrivit unui comunicat USR.