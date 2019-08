Premierul Viorica Dancila sustine ca cei din USR fac, "cu siguranta, Romania de ras pe plan extern".



"Am facut propunerile pentru comisar european. Propunerile nu au fost respinse. Am vazut ca a iesit in spatiul public ca au fost propunerile respinse. Nu am nicio informatie, nu am fost sunata de presedintele Comisiei Europene ca ar respinge propunerile pe care le-am facut. In eventualitatea in care aceste propuneri nu sunt agreate, voi veni cu alte propuneri, dar deocamdata nu am aceasta informatie si trebuia sa am", a declarat Dancila, citata de stirileprotv.ro.

Totodata, sefa Executivului lanseaza critici la adresa celor din USR, sustinand ca "ei fac Romania de ras pe plan extern".

"Intotdeauna se pozitioneaza impotriva tarii. Toti isi sustin candidatii, indiferent de grupul politic, bineinteles ca USR a si inceput sa faca lobby la Bruxelles, astfel incat candidatul Romaniei sa pice sau sa nu fie acceptat. Am vazut declaratiile lor publice ca ne-am facut de ras. Nu stiu daca cineva se face de ras in tara, dar cu siguranta ei fac Romania de ras pe plan extern", a mai precizat ea.