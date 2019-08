Fostul presedinte Traian Basescu comenteaza prestatia politica a candidatului la prezidentiale Mircea Diaconu, care a facut anuntul candidaturii in fata Ateneului.



"L-am vazut penibil in fata Ateneului. Daca tot te-ai dus sa iti faci lansarea intamplatoare in fata Ateneului Roman macar sa nu fi fost ca un aurolac de prin Cismigiu. Asa arata Mircea Diaconu in fata Ateneului. In fata Ateneului trebuia sa se duca in frac.

Exagerez de buna seama ca batea soarele, dar putea sa aiba camasa, o cravata, ca era in fata Ateneului Roman, in Panteonul culturii romanesti. Era transpirat tot, descheiat la camasa, nici nu stiu daca era foarte curata camasa, nu mi-a parut suficient de curata pentru Ateneu", a spus el, citat de adevarul.ro.