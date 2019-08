Cristian Tudor Popescu, gazetar, a reactionat la discursul lui Klaus Iohannis de miercuri.

"Eu asteptam altceva. Macar sa nu incheie aceasta alocutiune a domniei sale cu solicitarea - ca sa nu folosesc alt verb - votului cetatenilor pentru cine? Pentru domnia sa, in campania electorala. Adica, macar sa fi pastrat aceasta aparenta. Data trecuta, i-a asigurat pe cetateni ca dupa alegerile prezidentiale, in care, fireste, se subintelegea ca va fi votat si va castiga, va asigura o noua majoritate pentru parlament si o noua guvernare pentru Romania.

Acum, acest moment anticipat de Klaus Iohannis vine mai devreme multumita doamnei Dancila. Doamna Dancila este artizanul a ceea ce vedeti. Domnul Iohannis nu face altceva decat sa bata cuiul in scandura pe care i-a intins-o cu gratie doamna Dancila, care s-a incapatanat sa preia PSD, s-a incapatanat sa candideze la Presedintie, a dus la ruperea coalitiei de guvernare si a oferit in acest fel pe tava presedintelui Iohannis puncte electorale, pe care le-a castigat in acest moment. Miscarile sunt logice din partea presedintelui si fireste ca respinge in bloc, iarasi, aberantele numiri ale doamnei Dancila: Girbovan, Iulian Iancu, cum poti sa vii cu asa ceva in astfel de momente?! Asta puteai sa incerci cand era mare si tare Dragnea, dar acum?!", a spus acesta, potrivit antena3.ro.