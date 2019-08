Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a comentat, miercuri, mesajul presedintelui Klaus Iohannis ca Guvernul sa obtina o noua confirmare in Parlament si a amintit ca asa a facut si el cand era prim-ministru, considerand ca nu se poate guverna fara un vot in Parlament la schimbarea structurii politice a Executivului.



"Domnul Iohannis a transmis cateva mesaje. Doamna Dancila trebuie sa mearga in Parlament, asta tot spun de cateva zile, pentru ca am fost in situatia asta. Am fost prim-ministru, a iesit PNL de la guvernare, m-am dus in Parlament si am obtinut votul. Dupa aceea, a iesit UDMR de la guvernare, am cerut votul. Nu poti sa guvernezi fara sa ai un vot cand se schimba structura politica. Al doilea mesaj pe care l-a transmis domnul Iohannis este legat de ceea ce se spunea (...) ca e un blat cu Viorica Dancila. Domnul Iohannis ne-a aratat clar ca nu e si ca cei care ii spun Vioricai Dancila 'lasa ca avem noi intelegere cu Iohannis' au dezinformat-o. Si trei, ca trebuie sa avem cat mai repede un guvern stabil, competent si care sa se apuce de treaba. Povestea USR ca se spala pe maini, ca ei nu intra la guvernare decat dupa anticipate este o pacaleala pentru alegatorii lui, nu este o solutie reala la problema noastra", a declarat Ponta la Romania Tv.

El a apreciat ca Viorica Dancila nu are experienta in Parlament si se lasa 'pacalita foarte usor'.

"Logic si de bun simt este: a iesit cineva din compozitie, m-am dus la vot. Negocierile sunt inainte, ca daca nu faci 233 de voturi, cum sa negociezi dupa. Ar trebui inainte, doamna Dancila. Am vazut ca nici nu are experienta, nu a fost parlamentar. (...) I-ar trebui vreo 40 de parlamentari. Ce o sa faca? O sa ia 40 de parlamentari de la Opozitie sa-i puna ministri pe toti? E nerealista chestia asta. (...) Doamna Dancila se lasa pacalita foarte usor. In PSD sunt foarte multi oameni care stiu ca pot sa-i ia locul daca nu intra in turul 2 si nu o sa intre in turul doi", a adaugat Ponta.

Potrivit acestuia, Viorica Dancila nu trebuia sa candideze la prezidentiale, ci sa se ocupe de conducerea partidului si a Guvernului, scrie Agerpres.

"Daca Dancila nu mai candideaza, suntem dispusi sa votam un guvern restructurat. Daca se restructureaza Guvernul, se face un guvern jumatate, sa mai deparazitam (...), da, de ce sa nu sustinem", a mai spus Ponta, intrebat in ce conditii ar sustine Guvernul.

Ponta a mai apreciat ca "daca PNL si USR semneaza un acord cum avea USL, atunci au sanse, altfel inseamna ca fac o sceneta si nu vor sa treaca motiunea, nu vor sa guverneze".

"Doamna Dancila, daca nu vrea sa faca restructurare si sa lase asta cu candidatura la prezidentiale, inseamna ca nu vrea sa guverneze serios, iar PNL si USR, daca nu fac un acord clar, cu program, cu tot ce trebuie, sunt la fel de vinovati", a sustinut Ponta.

Declaratia sa vine in contextul in care, miercuri, presedintele Klaus Iohannis a declarat ca Guvernul are nevoie de o noua confirmare in Parlament si a solicitat ca aceasta procedura sa fie declansata, el respingand, totodata, propunerile de remaniere inaintate de premierul Viorica Dancila.