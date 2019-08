Premierul Viorica Dancila a lansat atacuri la adresa mai multor politicieni, mentionand ca "trebuie sa se lupte cu toti acesti barbati de stat ai Romaniei".



"Am vazut lasitatea domnului Tariceanu, am vazut minciunile domnului Ponta, am vazut plangerile penale din partea domnului Orban si jignirile domnului Barna. Am vazut inca o data atacurile domnului Iohannis. Inteleg ca trebuie sa ma lupt cu toti acesti barbati de stat ai Romaniei, care nu au inteles ca lupta politica este pe proiecte si nu pe cine tipa sau jigneste mai tare.

Daca toti acesti oameni politici, care conduc acest stat si care au putere in partidele lor se pozitioneaza impotriva unui singur om, inseamna ca eu de partea mea trebuie sa am romanii, femeile din aceasta tara, toti oamenii de bine, care nu vor mai accepta vreodata astfel de cuvinte si comportamente si care vor echilibru, consens si oameni responsabili in functiile de conducere ale statului", a spus Dancila, citata de euractiv.ro.