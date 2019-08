Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a scris pe pagina sa de Facebook, in urma discursului sustinut, miercuri, de Klaus Iohannis, ca presedintele "nu a facut nimic bun pentru nimeni in tara noastra" si ca nu s-a ridicat la "inaltimea demnitatii publice".

"Acelasi discurs stereotip, rostit rar si apasat in stilul personal extrem de teatral de catre domnul presedinte; aceleasi clisee verbale - guvernare toxica, haotica, incompetenta, dezastruoasa, corupta etc.

Acelasi presedinte de acum un an, doi, trei, chiar aproape cinci ani, care nu a facut nimic bun pentru nimeni in tara noastra, care nu a oferit si nu a construit nimic trainic pentru romani, care nu crede in nimeni si in nimic si care nu a lasat in urma sa nimic....doar judecati de valoare emise cu aroganta si sarcasm, chiar din cea mai inalta functie in statul roman...doar vorbe goale citite rar si apasat.

Un presedinte care nu s-a ridicat vreodata la inaltimea demnitatii publice in care a fost ales de poporul roman si care doar a facut figuratie in marele rol al vietii sale politice", a explicat Eugen Teodorovici pe Facebook.