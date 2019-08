Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, sustine ca atat el, cat si colegii sai au primit mesaje de la membri ALDE, care nu inteleg "ce se intampla si ce jocuri face domnul Tariceanu".



"Si eu si colegii mei am primit zilele acestea mesaje si semnale de la membri ALDE care ne-au spus ca nu inteleg ce se intampla si ce jocuri face domnul Tariceanu. Este ingrijorator ca nici macar in interiorul propriului partid nu a putut explica in mod coerent aceasta miscare. Insa romanii merita si au dreptul sa stie ce anume l-a determinat sa fuga de la guvernare, din moment ce nici propriul „vis prezidential” pare ca nu mai e motivul. Asteptam un moment de luciditate din partea domniei sale.

Pana atunci, certitudinile sunt urmatoarele:

1. PSD va continua guvernarea de care domnul Tariceanu a fugit.

2. Usa noastra este deschisa tuturor colegilor din ALDE care nu sunt dispusi sa accepte sa fie sacrificati in numele intereselor ascunse ale domnului Tariceanu.

3. Istoria ne-a invatat ca atunci cand un om politic face o miscare de asemenea anvergura, care pune in pericol stabilitatea tarii si pericliteaza nu doar propriul partid, ci si propria cariera politica, inseamna ca motivele sunt menite sa ramana bine ascunse si sa serveasca, de fapt, altora", a scris Fifor pe Facebook.