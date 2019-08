Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca nu accepta nicio propunere de remaniere a Guvernului. Totodata, a mentionat ca actualul Guvern are nevoie de o noua confirmare in Parlament, solicitand ca aceasta procedura sa fie declansata.



"In primul rand, nu accept nicio propunere de remaniere din partea acestui guvern, nu doar pentru ca acest guvern si-a schimbat componenta politica, ci pentru ca propunerile sunt pur si simplu inacceptabile. Resping in integralitate remanierea propusa de premier", a spus seful statului, la Palatul Cotroceni.

El a motivat respingerea propunerilor pentru Ministerul Justitiei, Educatiei, precum si propunerea de vicepremier pe teme economice.

"Resping propunerea pentru ministrul Justitiei. Nu voi tolera sa fie ignorat votul dat in 26 mai, cand s-a blocat prin votul romanilor programul PSD si ALDE de a destructura justitia, de a opri lupta anticoruptie si de a baroniza total Romania. PSD si ALDE sunt vinovate pentru dezastrul actual, pentru politizarea institutiilor si nu voi tolera propuneri care sunt total impotriva valorilor democratice in care cred majoritatea romanilor si in care cred si eu. Resping propunerea pentru Ministerul Educatiei. Nu voi accepta propuneri care sa fragilizeze domenii cheie pentru Romania, precum educatia - zona in care nu avem nevoie de solutii ale trecutului, ci de asumarea unor proiecte largi, precum Romania Educata, care implica reforme la un nivel pe care PSD nu pare ca le accepta si nici nu este in stare sa le faca. Resping propunerea pentru functia de vicepremier pentru teme economice. De asemenea, exista decizii asumate, in numele statului roman, in baza parteneriatului strategic cu statele occidentale, pe care nu vreau sa le periclitez cu numiri precum cea vehiculata de PSD. Romania are un drum european, un drum prin care isi consolideaza statul de drept si valorile democratice, si nu pot accepta propuneri contrare acestei directii", a afirmat Iohannis.

Iohannis sustine ca un guvern PSD nu este potrivit pentru Romania

"Degringolada de la nivelul guvernarii, care s-a accentuat in aceste zile, confirma dispretul cu care PSD si ALDE continua sa-i trateze pe romani. Propriile lor interese sunt, din nou, mai presus de interesele cetateanului si de guvernarea acestei tari pentru oameni. Nu ar trebui sa fie, insa, nicio surpriza pentru nimeni. Dimpotriva, este rezultatul firesc a doi ani si jumatate de guvernare haotica, incompetenta si corupta. Prin votul din 26 mai, romanii le-au transmis PSD si ALDE un mesaj extrem de clar, pe care ei, PSD si ALDE, pur si simplu se fac ca nu il inteleg. Intr-o Romanie normala, un vot precum cel de la referendumul din 26 mai ar fi determinat demisia imediata a Guvernului. Cand 6,4 milioane de romani iti spun direct ca duci tara pe un drum gresit, nu iti mai ramane nimic altceva de facut decat sa pleci acasa. In continuare sunt convins ca un guvern PSD nu este potrivit pentru Romania si nu poate sa ramana in functiune. Aceasta guvernare toxica este inca tinuta in viata de configuratia parlamentara votata in decembrie 2016", a declarat presedintele.

Iohannis a precizat ca nu va gira, prin deciziile sale, sustinerea actualului guvern, scrie Agerpres.

"PSD si ALDE, deopotriva, sunt vinovate pentru esecul acestei guvernari. Incercarile ALDE de a se spala acum pe maini si de a se tine departe de aceasta guvernare sunt pur si simplu ridicole. Dupa ce ai stat la aceeasi masa cu PSD si ai luat masuri impotriva romanilor si a Romaniei, dupa ce ai girat masacrarea legilor justitiei si adoptarea de masuri economice gresite, nu mai pacalesti pe nimeni ca nu esti vinovat", a punctat seful statului.

Premierul Viorica Dancila a transmis, luni, la Palatul Cotroceni, propunerile de noi ministri la Educatie, Justitie si Interne.

Comitetul Executiv al PSD a validat, saptamana trecuta, ca propuneri de noi ministri pe Dana Girbovan la Justitie, Serban Valeca la Educatie si Mihai Fifor la Afaceri Interne.

De asemenea, au fost validate ca propuneri de vicepremier, Ana Birchall la parteneriate strategice si Iulian Iancu, pe probleme economice.

Iohannis: Voi ramane ferm pe pozitia mea de aparator al valorilor democratice

"Dupa alegeri, cu o noua majoritate, in mod constitutional, putem face mult mai mult impreuna. Pana atunci, astazi, actualul Guvern are nevoie de o noua confirmare in Parlament, printr-o procedura pe care le solicit sa o declanseze. Daca - daca - noua configuratie a Guvernului va trece in Parlament, eu le spun celor de la guvernare ca voi ramane ferm pe pozitia mea de aparator al valorilor democratice, al statului de drept, al modelului de dezvoltare pro-occidental, pe care il merita si il doresc majoritatea romanilor. Nu voi permite PSD sa isi bata joc de Romania si de romani! Daca insa noua configuratie a Guvernului nu va fi aprobata, ii asigur pe romani ca exista solutii corecte, democratice si constitutionale pentru ca Romania sa nu intre intr-o criza profunda", a spus seful statului, intr-o declaratie de presa sustinuta la Palatul Cotroceni.

El a sustinut ca exista suficiente voturi in Parlament pentru o solutie de tranzitie care sa inlocuiasca actualul Executiv, subliniind ca partidele de Opozitie trebuie sa aiba un comportament "rezonabil".

"Daca vor sa dea dovada de responsabilitate toti cei care inteleg ca aceasta guvernare toxica nu mai poate continua, exista suficiente voturi in Parlament pentru a sustine chiar si o solutie de tranzitie, care sa inlocuiasca actualul Guvern si care sa opreasca dezastrul actual. Partidele de Opozitie, toate, trebuie sa aiba un comportament rezonabil, in caz de criza. Doar votul romanilor poate configura o noua majoritate care sa puna in practica viziunea pe care si eu, dar si multi alti oameni de buna-credinta, pro-europeni, pro-occidentali, sustinatori ai democratiei si statului de drept o sprijinim", a afirmat presedintele.

Potrivit acestuia, Romania are nevoie de "o schimbare autentica si profunda, pentru a reseta statul, pentru a repara ce s-a stricat in acesti ani si pentru a pregati o noua guvernare care de data aceasta sa lupte pentru romani".

"Votul din 26 mai imi da legitimitatea de a ma opune explicit propunerilor pe care PSD le face, asa cum am facut-o in repetate randuri. Ma voi opune in continuare incercarilor PSD de a deraia Romania de pe directia corecta. De-a lungul mandatului meu, am protejat democratia in momente cruciale, am mentinut Romania pe drumul sau european, am blocat multe dintre asalturile asupra Justitiei, am mobilizat 6,4 milioane de romani pentru a salva lupta anticoruptie, m-am implicat pentru a garanta dreptul romanilor din diaspora de a vota in conditii normale si decente", a aratat presedintele Iohannis.

Iohannis: Avem nevoie de o resetare a statului in ansamblu

Seful statului a mentionat ca, indiferent de situatia politica interna, Romania ramane o tara stabila, o democratie consolidata, cu multe institutii inca puternice si eficiente, cu o economie privata functionala si dinamica, cu o societate civila implicata si activa.

"Romanii sunt dinamici, reactioneaza si isi cer drepturile, iar clasa politica trebuie sa reactioneze corect si normal, pentru a pune in aplicare votul romanilor. Da, avem nevoie de o majoritate politica larga, pro-europeana, cu care sa relansam Romania, care sa asigure o buna guvernare si sa sustina lupta anticoruptie. Avem nevoie de o resetare a statului in ansamblu. Dar nimic dintre toate acestea nu se poate realiza fara sprijinul, implicarea si participarea cetatenilor Romaniei. De aceea, dragi romani, contez pe votul vostru, fiindca doar impreuna putem sa construim Romania normala!", a conchis Iohannis.