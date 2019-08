Raluca Turcan expune trei ipoteze pentru urmatoarea perioada, astfel incat tara sa iasă din criza generata de "incompetenta, populism si coruptie".

"Demisia Vioricai Dancila, vot pentru restructurare in Parlament sau vot pentru motiunea de cenzura! Acestea sunt trei ipoteze pentru urmatoarea perioada care sa scoata Romania din criza creata de incompetenta, populism si coruptie.

Daca Romania mai inseamna ceva pentru doamna Dancila, ar trebui sa-si inainteze demisia sau sa vina de urgenta in Parlament.

Cum Guvernarea PSD -ALDE a esuat in toate domeniile, inclusiv in politica, solutia onesta si responsabila o reprezinta motiunea de cenzura, semnata si votata de minimum 234 de parlamentari, aspect deja perfect fezabil in actualul context.

Fuga de raspundere a doamnei Dancila intr-un astfel de moment este la fel de condamnabila ca si guvernarea impotriva romanilor furnizata de PSD-ALDE.

Si ALDE si PSD si-au consumat orice resursa de credibilitate", a scris Turcan pe Facebook.