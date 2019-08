Liberalul Rares Bogdan sustine ca premierul Viorica Dancila "sta agatata de un fost ofiter DIE, care a devenit sfatuitorul nr.1 al acestei doamne", mentionand ca "s-au intors strigoii comunismului sa conduca Romania".



"Parca traiesc intr-un film in care stafiile trecutului – ba unii actori care erau prin roluri de cooperatisti-sefi, ba dl Daea care vine din stravechile cooperative agricole, ba dl acesta care e consilierul d-nei premier, Ica Voinea, vin din niste tenebre, din niste pesteri, dupa 30 de ani s-au intors strigoii comunismului sa conduca Romania. Lucrul asta nu se poate!

Avem un prim-ministru care astazi sta agatata de un fost ofiter DIE, care a devenit sfatuitorul nr.1 al acestei doamne. Nu se poate asa ceva! Parca sunt scosi de la naftalina. Personaje de langa Nicusor Ceausescu – eu aveam 12 ani cand Nicusor Ceausescu facea legea. Personajul nr.1 de langa Viorica Dancila este un personaj care a stat umar la umar, prieten de nadejde al lui Nicusor Ceausescu. Astia s-au reinventat ca niste stafii si ne bantuie in momentul asta vietile, in Palatul Victoria, conduc Romania. Acest individ i-a pus pe masa d-nei Dancila in urma cu 10 zile o propunere de consul general la unele dintre cele mai importante consulate ale Romania, la Milano, un personaj care vine din vechea Securitate, acuzat de tot felul de legaturi cu proxeneti, cu crima organizata, si d-na Dancila a semnat, pentru ca nu stie ce semneaza", a declarat Rares Bogdan la Digi24, potrivit ziuadecj.realitatea.net.