Camera Deputatilor a respins, miercuri, cu 177 de voturi "pentru", unul "contra" si doua abtineri, proiectul de lege pentru gratierea unor pedepse si a unor masuri educative privative de libertate.



Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a anuntat, inainte de vot, ca Guvernul sustine respingerea acestui proiect.

Proiectul prevedea ca se gratiaza in intregime pedepsele cu inchisoare de pana la 5 ani. Proiectul a fost initiat de Guvernul Grindeanu in 2017 si adoptat in acelasi an de Senat.