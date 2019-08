Victor Ponta, presedinte al Pro Romania, a declarat ca singurul lucru pe care il exclude este intoarcerea la PSD.

"Nu exclud niciun fel de varianta, singurul lucru pe care il exclud, ca il tot aud sau mi-l spun colegi de buna credinta, il exclud, eu nu ma intorc in PSD. Pot sa colaborez cu pesedistii, nu-mi place conducerea PSD, dar eu sa ma intorc la PSD, cred ca singurul om din lume care mai crede in chestia asta e doamna Dancila, ca ma intorc la PSD sa ii iau partidul. Si vreau sa-i spun ca nu ma intorc la PSD. Nefiind membru PSD, nu pot sa ii iau partidul, ar trebui sa se gandeasca la alte probleme pe care le are si la unii pesedisti care o sa ii ia partidul", a spus Ponta, potrivit jurnalistilor de la antena3.ro.

Acesta a mai spus si ca tine legatura zilnic cu social-democratii, mai putin cu Viorica Dancila.

"Vorbesc in fiecare zi cu toti social-democratii, daca va referiti la doamna Dancila, nu. Sunt prietenii mei, colegii mei si isi dau seama si ei ca nu doar ca nu mai intra in turul II candidatul, dar pierd si Guvernul si pierd tot. Nu am discutat cu doamna Dancila, ceilalti colegi ai mei m-au intrebat, am discutat si o sa discutam in continuare, daca reusim sa salvam Stanga, ca deocamdata e facuta praf, din pacate, din cauza unor decizii personale de orgoliu", a declarat presedintele Pro Romania.

Ponta a mai spus si ca a fost contactat de foarte multi membri ai PSD, pentru a intra in Pro Romania: "Normal, sunt foarte multi social-democrati care nu sunt de acord cu distrugerea asta, pe drumul asta pe care se merge si care vin alaturi de mine incercand sa salvam ceea ce se poate salva din social-democratie".