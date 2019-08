Presedintele USR, Dan Barna, sustine ca partidul nu va accepta sa faca parte din guvernul de tranzitie.



"Dupa 3 ani de abuzuri, in sfarsit se intampla ce trebuia sa se intample de mai mult timp. Vedem ca aceasta majoritate e in descompunere. ALDE incearca in disperare de cauza sa salveze ce se mai poate salva. (...) Daca doamna Dancila va veni in fata Parlamentului sa solicite un vot de incredere, probabil ca vom vota impotriva. PSD nu mai are legimitatea sa guverneze in Romania, e mesajul pe care il dam de trei ani

Dupa ce s-a intamplat in Romania, e nevoie de alegeri anticipate. Ele ar putea fi organizate odata cu localele.

Va fi un guvern de tranzitie, care nu va putea sa angajeze reformele mari. Pozitia noastra e transanta acum. Participarea la guvernare presupune legitimitatea din partea cetatenilor. (...) Ideea ca am putea guverna alaturi de Tariceanu si Ponta e de neacceptat pentru electoratul nostru.

Domnul Ludovic Orban isi doreste sa fie premier, poate fi una dintre optiuni. Pot fi alte optiuni, in functie de decizia pe care o va avea presedintele. Pana la urma, si presedintele trebuie sa aiba un rol important in nominalizarea premierului", a declarat Barna la Digi24, potrivit ziare.com.