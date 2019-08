Viorica Dancila raspunde la "nemultumirie si scenariile" care au aparut din cauza iesirii de la guvernare a partidului ALDE. Ramona Manescu, ministrul de Externe, a anuntat ca ea nu isi va da demisia din aceasta functie, desi ALDE a declarat ca isi va retrage toti ministri din Guvern.

"Exista zilele acestea o serie intreaga de nemultumiri, de scenarii, toate aparute pe fondul unui dezechilibru de moment pe care iesirea ALDE de la guvernare l-a creat.

Vreau sa ofer tuturor garantia ca guvernul isi va face treaba in continuare, vom asigura o guvernare competenta pana la capat. Sa nu aiba nimeni vreo urma de indoiala. Noi nu ne jucam si nu facem un du-te-vino cu guvernul si cu stabilitatea tarii, in functie de cum ne convine electoral. Principala mea preocupare este buna functionare a institutiilor statului, care inseamna stabilitate si echilibru in societate.

Nu pot insa sa nu remarc oportunismul care ne inconjoara in aceasta perioada. Ori de cate ori apare un context prielnic, exista intotdeauna diversi care se catara politic pe el si uita complet ce ar trebui cu totii sa facem pentru Romania. Este expresia unei lipse de responsabilitate si a unei disperari care fac rau tarii, fac rau oamenilor si trebuie sa inceteze.

Ramona Manescu a dat dovada de asumare si maturitate

Ii multumesc doamnei Ramona Manescu pentru ca a dat dovada de asumare si maturitate, prin decizia sa de a pune pe primul loc interesul romanilor. Daca ALDE ar fi avut mai multi ca doamna Manescu, astazi nu ne-am fi aflat aici. Le multumesc si celorlalti membri ai guvernului care au demonstrat maturitate in situatia de fata.

Cunosc personal multi oameni responsabili, nu doar in PSD, ci si in celelalte partide, care se identifica cu aceasta atitudine a noastra. Cu o noua echipa guvernamentala, vom merge inainte pentru a ne indeplini promisiunile. Cine nu are curaj sa isi asume guvernarea, n-ar trebui sa aiba nici curajul de a veni si a mai cere voturi vreodata.

Sunt multe de facut si noi vom ramane aici, sa le facem. Celorlalti le dorim succes in campanie. Eu raman in continuare alaturi de romani, pentru ca oamenii merita lideri maturi si responsabili", a scris dancila pe Facebook.