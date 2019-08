Liderul PMP, Eugen Tomac, sustine ca Victor Ponta si-a intrat perfect in rolul de piroman si "dupa ce l-a ars pe Calin Popescu Tariceanu, urmeaza ca premierul Viorica Dancila sa fie "arsa pe rug".



"Recunosc ca-mi place mult scena care arata adevarata fata a PSD.

Ponta, pe post de piroman, si-a intrat perfect in rol. Primul pe care l-a ars este Tariceanu, care nici nu-si da seama ca a ramas, dintr-un foc, fara nimic.

Urmeaza sa fie arsa pe rug si Dancila, care va ramane in istorie nu numai ca prima femeie analfabeta in functia de premier, ci si ca groparul PSD pentru multi si binemeritati ani.

In ceea ce il priveste pe Diaconu, nu a jucat niciodata rolul de pompier, deci va avea aceeasi soarta cu Tariceanu si Dancila. Un actor lenes in rolul prostului se incadreaza perfect in peisaj", a scris Tomac pe Facebook.