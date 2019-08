Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, sustine ca faptul ca primeste critici de la Traian Basescu si Cozmin Gusa este " semnul cel mai clar ca facem bine ce facem si trebuie sa continuam".



"Ne injura Basescu si Gusa - e semnul cel mai clar ca facem bine ce facem si trebuie sa continuam.

Băsescu + Gusa, clasicul cuplu de santajisti, spagari si bisnitari, a luat foc! Tocmai isi gasisera in 'neconflictuala Viorica' o noua victima de unde sa suga bani si avantaje - si eu le stric afacerile! Base si Gusa vor in continuare Guvernul acesta rau pentru Romania si bun pentru ei - ati inteles? Astia care se lafaiau in bani si avantaje in timp ce taiau pensiile, salariile si bagau firmele romanesti in faliment - nu le ajunge niciodata!