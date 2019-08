Fostul premier Victor Ponta a anuntat ca Norica Nicolai si Sorin Cimpeanu sunt copresedintii aliantei electorale Pro Romania-ALDE.



"Alianta electorala are doi copresedinti. Maine vom semna. Vor fi Sorin Cimpeanu si Norica Nicolai, tocmai ca aceasta alianta are un scop bine definit, sustinerea candidatului Mircea Diaconu. Mircea Diaconu are dreptate: 'Cum zic eu ca sunt independent, cand vin doi fosti premieri si se asaza langa mine?'. Si atunci l-am intrebat: 'Cu cine va simtiti comod?'. Cu Norica Nicolai a fost coleg in Parlamentul European timp de cinci ani, cu Sorin Cimpeanu se cunoaste, seful rectorilor. Nu cred ca e o persoana care s-a certat vreodata cu Sorin Cimpeanu. Nu sunt lideri de partid, ceea ce e foarte important", a spus Ponta la Digi24, potrivit romanialibera.ro.