Dan Barna si Dacian Ciolos, liderii USR PLUS, au fost la Constanta pentru a participa la primul miting al aliantei din campania de strangere de semnaturi pentru alegerile prezidentiale. In conferinta de presa care a precedat mitingul, reprezentantii USR PLUS au explicat ca au ales Constanta pentru primul miting dupa rezultatele de la alegerile europarlamentare.



"«Nu intamplator facem primul miting din campania pentru alegerile prezidentiale la Constanta. Alianta a castigat municipiul, judetul si alte patru localitati la alegerile europarlamentare. Alianta propune schimbarea totala. Vedem ca majoritatea parlamentara care a condus Romania in ultimii 30 de ani se restructureaza. Cred ca putem construi o Romanie in care tinerii sa-si doreasca sa traiasca. Pe mai departe, Alianta USR PLUS isi propune sa castige Presedintia Romania, alegerile locale si Primaria Bucuresti, precum si alegerile parlamentare. Romania functioneaza astazi in regim de avarii, tara noastra are nevoie fundamentala de o schimbare acum, nu peste cinci ani, nu peste 10 ani», a declarat presedintele USR, Dan Barna, candidatul Aliantei USR PLUS la alegerile prezidentiale.

Dacian Ciolos, presedintele PLUS si propunerea Aliantei pentru functia de prim-ministru, a declarat ca il sustine pe Dan Barna pentru functia de presedinte al Romaniei, deoarece tara noastra are nevoie de o conducere si de o guvernare USR PLUS.

«Suntem azi la Constanta ca sa va aratam viitorul presedinte al Romaniei. Alianta are o oferta completa pentru Romania. Dincolo de alegerile europarlamentare, o prima reusita care arata ca, daca trimiti oameni eficienti in Parlamentul European, acestia pot sa reprezinte cu cinste Romania, azi prezentam un presedinte tanar, din noua generatie. Sunt aici sa-l sustin pe Dan Barna si suntem azi in fata voastra pentru ca perioada de schimbare a Romaniei sa fie cat mai scurta si va incepe acum. Perioada medievala din punct de vedere politic in Romania a luat sfarsit. De asta suntem aici cu o oferta completa, care include un viitor presedinte al Romaniei si un Guvern USR PLUS, cu oameni competenti si integri. Constanta s-a saturat de leguminoase de tipul mazare, sa trecem la treaba», a transmis Dacian Ciolos, presedintele PLUS si propunerea Aliantei USR PLUS pentru functia de prim-ministru.

De asemenea, deputatul USR Stelian Ion a transmis in timpul conferintei de presa ca schimbarea Constantei si a Dobrogei a inceput odata cu rezultatul alegerilor europarlamentare de pe 26 mai, iar urmatorul pas catre schimbare va fi alegerea candidatului Aliantei USR PLUS pentru functia de presedinte al Romaniei.

«Constanta este gazda mitingului campaniei de strangere de semnaturi care ii primeste pe Dan Barna si Dacian Ciolos. Orasul nostru nu a fost ales intamplator. Dupa o lunga perioada de dictatura, hotie si incompetenta, constantenii au hotarat sa schimbe foaia, iar rezultatul de la alegerile europarlamentare ne arata ca isi doresc sa aiba o conducere la nivelul tarii din USR si PLUS. In curand vom vedea oameni care vor schimba Constanta si Dobrogea. Insa pentru a avea putere si pentru a schimba lucrurile in cele mai mici detalii trebuie sa avem un presedinte si un premier USR PLUS», a subliniat deputatul USR de Constanta Stelian Ion. La randul sau, Ovidiu Tentea, coordonator regional PLUS si membru al Consiliului National al PLUS, a conchis ca «rezultatul de pe 26 mai este una dintre marile reusite ale Aliantei USR PLUS. Constanta reinvie. Dorim sa pastram acest trend si cu alegerile prezidentiale si alegerile locale de anul viitor», se arata intr-un comunicat USR.