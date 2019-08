Codrin Stefanescu a reactionat dupa ce Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat raportul privind respingerea legii amnistiei si gratierii.



"Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat acum, in unanimitate, raportul privind respingerea legii amnistiei si gratierii! In unanimitate! Ignorand la ordinul sefilor de partid toate abuzurile si ticalosiile petrecute in ultimii ani! Si toate umilintele la care au fost supusi zeci de mii de romani si familiile acestora. Dreptate pana la capat a devenit doar un slogan anost. Rusine sa va fie!", a scris Stefanescu pe Facebook.