Presedintele Klaus Iohannis informeaza ca urmeaza sa vorbeasca miercuri despre criza politica declansata dupa iesirea ALDE de la guvernare.



"«Dati-mi o buna politica interna ca sa pot face o buna politica externa», spunea diplomatul Nicolae Titulescu. Nu putem face abstractie de politica interna. Despre actuala criza guvernamentala, despre remaniere, despre calea de iesire din criza, voi face o declaratie maine", a spus seful statului, citat de adevarul.ro.

Iohannis: Romania a fost boicotata de declaratii politice iresponsabile ale unor inalti demnitari romani

"In mod regretabil, nu putem marca azi, in cadrul Reuniunii Anuale a Diplomatiei, faptul ca Romania a fost aleasa pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU, chiar daca dumneavoastra ati facut eforturi sustinute si ati obtinut un numar considerabil de sustineri.

Romania a fost boicotata de declaratii politice iresponsabile ale unor inalti demnitari romani, formulate fara mandat si contrare unor pozitii traditionale ale Romaniei.

Aceste grave derapaje au dus la alienarea sprijinului deja exprimat de unele state, fiind creata impresia, eronata pe fond, a unei lipse de predictibilitate fata de dosare de politica externa sensibile si complexe", a mai spus el, potrivit Administratiei Prezidentiala.