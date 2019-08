Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, informeaza ca urmeaza sa isi depuna demisia imediat dupa sedinta de Guvern.



"Imediat dupa sedinta de Guvern de astazi, imi voi depune demisia la Secretariatul General atat din functia de ministru al Mediului, cat si din cea de vicepremier. Viata poate continua si fara functia de ministru. Am facut lucruri bune in interiorul programului de guvernare, dar si in afara lui, cum este si incurajarea unor programe precum cel de azi (Cora verde, n.r.). Intotdeauna vor fi lucruri de facut la minister si sper ca oricine va veni va continua ce am inceput si nu se va repeta dezastrul din 2016", a declarat Gavrilescu, citata de antena3.ro.

Chestionata ce opinie are despre ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, ce ar putea prelua interimar mandatul la Mediu, raspunsul actualului ministru a fost:" Orice persoana este potrivita atat timp cat isi face treaba".