Theodor Paleologu, desemnat candidatul PMP la prezidentiale, lanseaza un atac la adresa contracandidatului sau, Mircea Diaconu.



"Mircea Diaconu este bun actor in roluri de prost. Si a gasit pe altii mai prosti: ALDE si Pro Romania n-au fost in stare sa genereze o candidatura cat de cat plauzibila.

Nota Bene: Tinta nu e atat Diaconu, cat ALDE si Pro Romania (stiu, e plicticos sa tot explici ironii)", a scris Paleologu pe Facebook.

In urma reactiilor survenite la postarea anterioara, el a mai tinut sa faca alte precizari: "Vad ca unele spirite delicate s-au sifonat de faptul ca am utilizat cuvinte ingrozitoare in precedenta mea postare: 'prost' si 'prosti' ('vai, vai, domnule Paleologu, va credeam un om cult si manierat, va credeam un diplomat').

Consider ca studierea prostiei omenesti e o tema imensa a istoriei culturale (exemple: Homer, Lucian de Samosata, Erasmus, Montaigne, Voltaire, Flaubert, Caragiale, Eugen Ionescu etc.). Am scris si am tinut cursuri pe aceasta tema.

Cred, de asemenea, ca prostia e principalul factor explicativ in politica romaneasca. E o valoare sigura. Mereu poti miza pe prostia adversarului.

Evident ca am aplaudat panarama lui Mircea Diaconu de pe scarile Ateneului si am fost incintat de sustinerea pe care i-o acorda ALDE si Pro Romania", a mai mentionat el.