Comisia juridica a Camerei Deputatilor a respins, marti, in unanimitate, proiectul de lege pentru gratierea unor pedepse si a unor masuri educative privative de libertate.

Raportul comisiei urmeaza sa fie dezbatut in plenul de miercuri.

Proiectul prevede ca se gratiaza in intregime pedepsele cu inchisoare de pana la 5 ani. Proiectul a fost initiat de Guvernul Grindeanu in 2017 si adoptat in acelasi an de Senat.

Saptamana trecuta, PSD a anuntat ca a decis respingerea proiectului de lege privind amnistia si gratierea in sesiunea extraordinara a Parlamentului, potrivit Agerpres.