Raluca Turcan sustine ca o "motiune de cenzura poate conduce la caderea guvernului in maxim 10 zile".



"Singura delimitare autentica de PSD este sustinerea motiunii de cenzura!

Ca oamenii sa creada proaspata lepadare de PSD, atunci ar trebui sa vada urmatoarele gesturi politice:



Semnaturi pentru o motiune de cenzura!



Motiune de cenzura votata in Parlament si o guvernare a celor care sunt acum in opozitie sau alegeri anticipate!

Orice alta varianta este doar o eschiva ca aceia care au fost sa mai fie si sa se mai strecoare si altii pe langa ei. Orice alte vorbe goale inseamna doar ca Viorica Dancila va fi prim ministru in continuare. Or, guvernarea Dancila este exact acelasi lucru cu guvernarea Dragnea!

Cine spune ca dupa iesirea ALDE de la guvernare trebuie lasata Dancila sa vina cu restructurare in loc de motiune, o sustine de fapt pe Viorica Dancila. Sa fie clare lucrurile!

Un vot in Parlament pe restructurarea guvernului dureaza minim 45 de zile si este urmat de o procedura constitutionala incerta. Adica Viorica Dancila va fi prim ministru si Romania va fi praduita in continuare.

O motiune de cenzura poate conduce la caderea guvernului in maxim 10 zile, proceduri complete pentru o guvernare noua sau ANTICIPATE in cam tot atat timp. Diferenta este ca aceia care se leapada azi de PSD se pot razgandi pana sa dea votul pe restructurare, pe cand la motiune sunt nevoiti sa se pozitioneze clar, chiar cu riscul de a nu fi realesi in eventualitatea anticipatelor.

Asistam la o punere in scena a unei strategii prin care unii se delimiteaza de Viorica Dancila, dar de fapt o vor pe scaunul de prim-ministru! Singurii care isi doresc cu adevarat sa scape tara de PSD sunt cei care semneaza si voteaza o motiune de cenzura", a scris Raluca Turcan pe Facebook.