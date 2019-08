Andrei Caramitru, membru USR, a transmis un mesaj pentru "papusari".



"Din pacate Romania este ceea ce un mare intelectual de la noi imi spunea azi: o democratie “dirijata”. Sunt multi papusari (politicieni sau nu) care tot fac si invart scheme - ca sa incurce lumea, sa invarta oameni intre partide, sa faca tot felul de majoritati si de smecherii pentru ca sistemul sa continue sa functioneze. 'Alte masti aceeasi piesa'.

Acum ei trec prin perioada de varf. Au totul de re-aranjat. Si ei sunt destul de pierduti de fapt: nu a fost mai mare incertitudine pe scena politica niciodata.

Asa ca incerc sa le ofer eu consultanta gratuita. Trebuie ceva stabil si coerent. Ca altfel nu doar sistemul lor se duce naibii dar si tara si noi toti. Sunt doar 4 poluri politice care pot functiona:

1. Un partid modern, mai degraba urban, liberal in sens occidental, pro-business dar si pro-ecologie, impotriva discriminarilor de orice fel. Exista deja, ideal ar fuziona: USR/PLUS

2. Un partid crestin-democrat conservator, insa modern si pro-European (un fel de CDU), nu isteric nationalist si anti-reforma. Aici ar fi un PNL si PMP fara Basescu, ideal impreuna

3. Un partid social-democrat modern, ancorat in realitatile de la noi dar pro-European - reprezinta satele, orasele mici, oamenii mai saraci. Aici ProRo ar avea o intreaga zona (mare) de ocupat si ar prelua gradual PSD-istii care nu au probleme penale (daca dl Ponta nu ar face numai greseli - Tudose si ceilalti au inteles mult mai bine asta)

4. Un partid hiper-nationalist, retrograd, care militeaza pentru “epoca” anilor 80-90. Anti-occidental, anti-UE, pro-Rusia/Turcia/China. Posibil hiper-conservator religios. E nevoie si de asa ceva pentru a canaliza frustrarile unei nise a populatiei. Si care ar fi izolat de ceilalti (ca AFD in Germania sau Frontul National in Franta). Aici intra ALDE, Plesoianu, Diaconu, Olguta, Iordache si toti “fostii” lui Dragnea.

Deocamdata vedem iar o aiureala. Ponta merge cu Tariceanu. PSD e cumva in pom nu stim unde se duc. Zona (3) practic nu exista. In PNL sunt curente de toate felurile de nu mai stim nici noi care e directia exact. Se vorbeste iar de USL-uri. Nici in USR/Plus nu e un calm olimpian.

Trebuie stabilitate pe scena politica si coerenta. Altfel lumea se va enerva rau (votul spre USR/PLUS va creste dar frustrarea in general nu ajuta) si tranzitia spre un nou sistem va fi complicata rau de tot. Poate trece si printr-o implozie si nu e bine. Si va mai dau un “Hint”: in schema de mai sus PNL e favorizat pentru o buna perioada. Poate face aliante si cu (1) si cu (3) daca cei din (3) sunt cat de cat frecventabili. Deci pozitia optima", a scris Caramitru pe Facebook.