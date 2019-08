Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca increderea sa in prim-ministrul Viorica Dancila a fost "grav zdruncinata", avand in vedere ca s-au luat o serie de decizii fara consultarea sa, ca partener de guvernare, insa, in schimb, s-au luat decizii cu consultarea sefului statului.





"O serie de intrebari in legatura cu o intelegere explicita sau tacita intre palate (Victoria si Cotroceni - n.r.). O astfel de ipoteza am vazut ca este foarte des prezentata si sigur ca este un element care nu va ascund ca mi-a ridicat niste semne de intrebare.

In relatiile politice, in astfel de situatii, intr-o coalitie politica, daca nu ai incredere in partenerul de dialog, de coalitie, atunci lucrurile nu pot sa functioneze. Increderea mea a fost grav zdruncinata de faptul ca, in ultima perioada, o serie de decizii pe care doamna prim-ministru le-a luat au fost facute fara consultarea mea, dar, in schimb, cu consultarea presedintelui. Si alte lucruri, decizii care plecau pe o alta premisa si ulterior existand se pare o agenda dubla, nu neaparat in sens peiorativ, dar o agenda pe care nu o cunosteam, sa constatam ca nu lucrurile care ni s-au spus oficial in intalnirile pe care le am avut cu PSD nu au fost cele care s-au intamplat, ci cu totul altele", a spus Tariceanu, citat de jurnalul.ro.